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Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 9.4.2020 ABONE OL
Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü
Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi. K.Irak'ta da 2 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı Bölgesi'ne taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" bilgisine yer verildi. Öte yandan Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde yapılan Pençe Harekatı kapsamında temizlenen bölgelere kurulan askeri üs bölgesine, PKK'lıların saldırı amacıyla hazırlık yaptığı istihbaratı alındı. Bölgede, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, teröristlerin yerleri tespit edildi. Teröristlerin bulunduğu bölgeye düzenlenen hava harekâtında, saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist, silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
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Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü
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