Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına büyük ilgi 'İşte Türkiye'nin seferberlik ruhu bu'dedirtiyor.
BAYBURT:
Bayburt'un Sarımeşe köyünde çiftçi Nail Duran büyükbaş hayvanını kampanyaya bağışlarken "Devletimiz var oldukça biz de varız. Biz bize yeteriz." dedi.
KÜTAHYA:
Abdullah Gül (90), 4 aylık emekli maaşını bağışladı.
ÇANAKKALE:
Eceabat'ta yürüme engelli Sadrettin Uray (60), emekli maaşının 2 bin lirasını kampanyaya bağışladı.
Abidin YEL - Özgür ÖZDEMİR - İhsan TUNÇOĞLU - Şaban YILMAZ- Ümit ERKAN DEMİRCAN /
SABAH
ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ