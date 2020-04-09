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Seferberlik ruhu bu!

Giriş Tarihi: 9.4.2020 ABONE OL
Seferberlik ruhu bu!
Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına büyük ilgi 'İşte Türkiye'nin seferberlik ruhu bu'dedirtiyor.
BAYBURT: Bayburt'un Sarımeşe köyünde çiftçi Nail Duran büyükbaş hayvanını kampanyaya bağışlarken "Devletimiz var oldukça biz de varız. Biz bize yeteriz." dedi.
KÜTAHYA: Abdullah Gül (90), 4 aylık emekli maaşını bağışladı.
ÇANAKKALE: Eceabat'ta yürüme engelli Sadrettin Uray (60), emekli maaşının 2 bin lirasını kampanyaya bağışladı.

Abidin YEL - Özgür ÖZDEMİR - İhsan TUNÇOĞLU - Şaban YILMAZ- Ümit ERKAN DEMİRCAN / SABAH
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Seferberlik ruhu bu!
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