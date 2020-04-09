ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ

Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına büyük ilgi 'İşte Türkiye'nin seferberlik ruhu bu'dedirtiyor.Bayburt'un Sarımeşe köyünde çiftçi Nail Duran büyükbaş hayvanını kampanyaya bağışlarken "Devletimiz var oldukça biz de varız. Biz bize yeteriz." dedi.Abdullah Gül (90), 4 aylık emekli maaşını bağışladı.Eceabat'ta yürüme engelli Sadrettin Uray (60), emekli maaşının 2 bin lirasını kampanyaya bağışladı.SABAH