Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor, yaş aralığı ve cezası ne? 2020 Sokağa çıkma cezası ne kadar, kaç TL?

Gelen son açıklamanın ardından aynı 65 yaş üstü vatandaşlara olduğu gibi 20 yaş altı vatandaşların da sokağa çıkmasına kısıtlama getirildiği duyurulmuştu. Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan bu önlemin ardından vatandaşlar Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Bilindiği üzere sokağa çıkma yasağını ihlali kabahatler kanunu kapsamında değerlendirilmektedir ve para cezası uygulanmaktadır. Binlerce insanın corona virüsü salgını ile gündeminde yer alan bu konuya dair tüm detayları sizler için derledik. Peki, Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, yasak kimleri kapsıyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? İşte konuya dair tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR, NE KADAR?

Corona virüsü için alınan tedbirler çerçevesinde 20 yaş altı gençlere de sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal hareketliliği en aza indirmek için 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması sınırlandırılırken, çalıştıkları kurumlarda da idari izinli sayılacaklar. Aynı şekilde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın da bu süreç içerisinde sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Peki, bu uygulamaya uymayan kişilerin cezası nedir?