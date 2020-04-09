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Son dakika... Türkiye'deki vaka eğilimini açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 96 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 42 bin 282'ye, can kaybının 908'e, iyileşen hasta sayısının 2142'ye ulaştığı açıklandı. Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Koca, vaka eğiliminin de düşüş gösterdiğini ifade etti. paylaştığı mesajda, "Taburcu olan toplam hasta sayımız 2 bin 142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 9.4.2020 20:26 ABONE OL
Son dakika... Bakan Koca Türkiye'deki vaka eğilimini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

"ARTAN TEST SAYIMIZA RAĞMEN VAKA ARTIŞ HIZI DÜŞME EĞİLİMİNDE"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 96 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 42 bin 282'ye, can kaybının 908'e yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2 bin 142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım"

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Son dakika... Bakan Koca Türkiye'deki vaka eğilimini açıkladı
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