Son dakika: CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu mail yoluyla tehdit eden şüpheli şahıs tutuklandı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu e-posta üzerinden tehdit edildiğini açıklamış, polis ve savcılığın suçluyu yakalamadığını iddia etmişti. İmamoğlu'nun açıklaması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şüpheli hakkında işlem yapılmadığı yalanlanmıştı.

Daha sonradan tehdit içerikli e-postayı atan şüphelinin Ankara'da yaşayan Tuna Görgünoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Görgünoğlu'nun CHP'ye üye kaydının bulunduğu ve sosyal medyada CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi öven paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti. Şüpheli ifadesinde CHP'li olduğunu itiraf etmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan ve Emniyet'te ifadesine başvurulan şüpheli işlemleri ardından bugün adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgusu tamamlanan şüpheli tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine çıkarıldı. Tuna Gördünoğlu sorgusu ardından inöbetçi sulh ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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