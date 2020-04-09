Son dakika: Paylaşım büyük tepki çekmişti! Bakanlık harekete geçti

Sosyal medyada büyük tepki çeken İl Müdür Yardımcısı'nın paylaşımı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı'nın sosyal medyada gündeme gelen paylaşımı ile ilgili açıklama yapıldı.

Son dakika: Bakanlık, tepki çeken ifadeler kullanan İl Müdür Yardımcısı'nı görevden aldı | Video

BAKANLIKTAN JET KARAR



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı ve "Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı'nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir.

Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN OLDUĞU YERDE KİMSE SAHİPSİZ VE YALNIZ DEĞİLDİR

Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.

Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz.

Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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