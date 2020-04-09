Teravihler evde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ahaber'de 'Arka Plan' programında bazı değerlendirmelerde bulundu.Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği "Ramazan ayında camiler açık olacak mı?" sorusuna yanıt veren Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak." ifadelerini kullandı. Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaatte yapabiliriz" dedi."Hayatınıkaybeden kardeşlerimiz için tebdir alınarak herhangi bir virüsün bulaşma tehlikesi yoksa gassal kardeşlerimiz tedbirlerini alıp yıkarlar. Eğer bir tehlike varsa teyyemüm yaptırılır vefat eden kardeşlerimize... Eğer burada da tehlike varsa kefenlenmeden, tabutla ya da ceset torbasıyla birlikte defnedilir ve çok az bir katılımla namazı kılınır."