Türk profesörler koronavirüsü izole etti

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) izolasyonunu gerçekleştirdi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kılıç, "Ekibimizle birlikte ocak ayının ilk haftasında başladık ve ilk olarak tanı kitlerini geliştirdik, ardından virüsün izolasyonu üzerine yoğunlaştık" dedi.İzolasyonun, virüsün yapısının tanınması açısından anahtar rolünü üstlendiğini dile getiren Kılıç, "İlk aşamada 18 SARS-COV-2 virüs olmak üzere şu an 39 virüs elde edildi. Virüs izolasyonu aşı, anti-serum, ilaç ve vücut dışı tanı kitlerinin geliştirilmesi için antijen sağlayacak. Erciyes ve Ankara üniversitelerinden hocalarımız da bu konuda çok önemli çalışmalar yaparak virüsün izolasyonunu sağladılar. Ekibimizle virüsü izole ettik ve sonrasında tanımlamaları gerçekleştirildi" diye konuştu.Bir hastadan numune aldıklarını ve virüsün tüm genom dizilimini çıkardıklarını vurgulayan Kılıç, "Bu, virüsün parmak izidir. Bu genom dizilimini, yurt dışında verilerin toplandığı özel bir siteye yükledik" ifadesini kullandı. Türkiye'de izole edilen virüsün Güney Kore, Tayvan ve Kanada'daki virüslerle benzerlik gösterdiğinin tespit edildiğini aktaran Kılıç, TÜBİTAK tarafından oluşturulan Koronavirüs Aşısı Geliştirme Platformu'nun da bu izolasyona ihtiyacı olduğunu belirterek, "Aşı için birlikte çalışmalar yapacağız" bilgisini paylaştı.