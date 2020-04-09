YÖK Kanunu’nda koronavirüs tedbiri

AK Parti, salgın hastalık, doğal afet gibi durumlarda eğitime ara verilmesi ve bunun telafisinin yaz tatilinde verilmesi durumunda öğretmenlerin tatillerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nca kısaltılmasına ilişkin maddenin de yer aldığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.28 maddelik 'Yükseköğretim Kanununu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifine göre Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre, yılda iki kez yapılabilen doçentlik başvuru sayısı artırılarak bekleme süresi azaltılacak. Doçentlik sınavında değerlendirmeye esas alınan raporlar, jüri üyelikleri, jüri ve başvuru sonucu, elektronik ortamda ilgililerin erişimine açılacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç, öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda, en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma ve 35 yaşından büyük olmama şartı aranacak. Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapan ve kanunla kadroları öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülen uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı öğretim elemanlarına ders verme imkanı sağlanacak.