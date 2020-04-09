Zap sorumlusuna nokta operasyon

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Irak'ın Zap bölgesinde gerçekleştirilen nokta operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Irak Zap alanı sorumlularından, mavi kategoride aranan 'Zinar' kod adlı terörist Fadıl Ekinci etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, terörist Fadıl Ekinci'nin eşcinsel ilişkilere zaafı olduğu ve PKK yöneticilerinden 'Amed Malazgirt' kod adlı Fehmi Atalay'ın kardeşi Kemal Atalay ile sık sık buluştuğunu tespit etti. Bunun üzerine, MİT'in sahadaki unsurları fırın işleten Kemal Atalay'ı takibe aldı. Birkaç hafta içinde alışkanlıkları tespit edilen mavi kategorideki terörist Ekinci, Irak'ın Zap alanında düzenlenen nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi. PKK'ya 1999 yılında katıldığı belirlenen terörist Ekinci'nin çok sayıda eylemin de sorumlusu olduğu öğrenildi.