180 yerleşim yerinde 138 bin kişi karantinada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problemin söz konusu olmadığını belirten Soylu, "Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik. Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Soylu, koronavirüs önlemleri ile ilgili de "Büyükşehirlerde hayat yüzde 85-90 oranında eve çekildi. Tedbirlere uymayan 26 bin kişiye ceza kesildi. Şu anda 180 yerleşim yerinde 122 bin 500, yurtlardakilerle birlikte toplam 138 bin vatandaşımız karantinada" bilgisini verdi.