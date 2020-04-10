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Son dakika: Bakan Soylu A 'de açıkladı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı A ekranlarında sokağa çıkma yasağının detaylarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 23:54 ABONE OL
Son dakika: Bakan Soylu A Haber'de açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber ekranlarında sokağa çıkma yasağının detaylarını açıkladı

Açıklamadan satır başları

şin başından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır.

Dört temel meseleyi kaçırmadık. Birincisi kamu düzeni, ikincisi sağlık sisteminin ayakta kalması, üçüncüsü üretimin devam etmesi, dördüncüsü sosyal izolasyon. Akşamüstü sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu itibariyle 30 + Zonguldak'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara çağrım şudur bir telaşa gerek yok.

Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir.

CİDDİ BİR TEDBİRDİR
Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler.

Sokağa çıkmanın cezası 3 bin 186 TL olacak.

Normal bir sokağa çıkma yasağının üstünde bir tedbirdir.

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Son dakika: Bakan Soylu A Haber'de açıkladı
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