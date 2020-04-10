Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklaması! 10 Nisan Türkiye'de corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İl il vaka sayısı...

İlk kez 11 Mart günü tanıştığımız yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımız dün itibariyle 908 olmuştu. 9 Nisan'da 28.578 test yapılmış 4.056 yeni vaka belirlenmişti. Corona virüsle mücadele kapsamında kurulan Bilim Kurulu bugün yeniden toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19:00'da Türkiye'de 10 Nisan son corona vaka sayısını, ölü sayısını ve iyileşen hastaların durumunu açıklayacak. Öte yandan Anadolu Ajansı tarafından aktarılan bilgiye göre Türk yetkililer, Çinli heyetle 26 Mart'taki görüşmenin ardından ikinci kez görüştü. Bakan Koca'nın bu görüşmenin detaylarını da akşamki toplantıda açıklaması bekleniyor.

ANKARA, İZMİR, ZONGULDAK, KONYA, İSTANBUL İL İL 10 NİSAN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANABİLİR!

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