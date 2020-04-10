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Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklaması! 10 Nisan Türkiye'de corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İl il vaka sayısı...

Az önce Ankara'dan gelen haberine göre Bilim Kurulu Üyeleri; Çinli uzmanlarla video konferans toplantısı yaptı. Sağlık Bakanı önderliğinde toplanan Bilim Kurulu üyeleri yeni tedbir ve önlemleri değerlendirdi. 10 Nisan Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Aynı şekilde il il corona virüs haritasında son durum ne? Bakan Koca saat 19:00'da basın toplantısı yaparak hem 10 Nisan vaka sayısını açıklayacak. Toplantıda İstanbul, Ankara, İzmir il il ve ilçe ilçe corona vaka haritasının da paylaşılması bekleniyor. İşte haberleri...

Giriş Tarihi: 10.4.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 17:30 ABONE OL
Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklaması! 10 Nisan Türkiye'de corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İl il vaka sayısı...

İlk kez 11 Mart günü tanıştığımız yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımız dün itibariyle 908 olmuştu. 9 Nisan'da 28.578 test yapılmış 4.056 yeni vaka belirlenmişti. Corona virüsle mücadele kapsamında kurulan Bilim Kurulu bugün yeniden toplandı. Sağlık Bakanı , saat 19:00'da Türkiye'de 10 Nisan son corona vaka sayısını, ölü sayısını ve iyileşen hastaların durumunu açıklayacak. Öte yandan Anadolu Ajansı tarafından aktarılan bilgiye göre Türk yetkililer, Çinli heyetle 26 Mart'taki görüşmenin ardından ikinci kez görüştü. Bakan Koca'nın bu görüşmenin detaylarını da akşamki toplantıda açıklaması bekleniyor.

ANKARA, İZMİR, ZONGULDAK, KONYA, İSTANBUL İL İL 10 NİSAN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANABİLİR!

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Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklaması! 10 Nisan Türkiye'de corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İl il vaka sayısı...
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