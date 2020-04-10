Bilim Kurulu'nun coronavirüs toplantısı başladı! Sağlık Bakanı Koca toplantı sonrası konuşacak

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu saat coronavirüs ile mücadele kapsamındaki toplantılarına bir yenisini daha ekledi. Kritik toplantı saat 16.00'da bu kez video konferans yöntemiyle toplandı. Kovid-19 mücadelesine ilişkin yeni tedbir önerilerinin de gelebileceği belirtilen toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

TÜRKİYE'E ÖLÜ SAYISI 4 HANEYİ GÖRMEK ÜZERE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca bugün yapılan 28 bin 578 testten, 4 bin 56'sının pozitif çıktığını, 96 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 908'e yükseldiğini duyurdu.

GÜNLÜK TEST SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük coronavirüs Tablosu'nu gün gün açıklamaya devam ediyor. Tabloya göre; dün yapılan 28 bin 578 testten, 4 bin 56'sı pozitif çıkarken, 96 hasta yaşamını yitirdi, 296 hasta da iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe olan hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 142 olarak belirtildi.