Bu mücadeleye destek için her zaman hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin dört bir yanından bağışlar sürüyor. Kimi emekli maaşını, kimi de kumbarasındaki son kuruşa varana kadar bağışlıyor. Vatandaşlar salgına karşı devletin ortaya koyduğu mücadeleye her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. İşte duygulandıran bağışlardan bazıları:* Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyünde yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Gözkara, devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ödemeye başladığı bin liranın yarısını bağışladı. 500 lirayı, evine çağırdığı, jandarma ekiplerine teslim eden ve bankaya yatırıldıktan sonra makbuzunu alan Gözkara, "Sağ olun var olun devletimiz sağ olsun milletimiz var olsun" dedi.* Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli Mustafa Gedilli, bin 800 TL'lik emekli maaşını bağışladı. Gedilli, "Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte birlik olmamız lazım. Bağışlarımız helal olsun" dedi.* Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı olan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Tomarlı köylüleri, kampanyaya 30 koyun ile 2 büyükbaş hayvanı kampanyaya bağışladı. Muhtar Abdullah Oruç, "Kampanyaya canı gönülden hepimiz katıldık. Vatanımıza canımız kurban. Her zaman desteğe pazırız " diye konuştu.* İstanbul Avcılar'da yaşayan 5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Nakşidil Yondemir, kampanyayı öğrence, 2 yaşındaki kardeşi Cihat Yondemir ile biriktirdikleri kumbarasındaki parayı, "Oyuncağı olmayan çocuklar" için bağışladı. Polis ekipleri iki kardeşe çikolata verip, kumbaradaki 336 lira 75 kuruşu alarak kampanya hesabına yatırdı.* Muş'ta yaşayan 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Muhammed Hazan Balkaya, tablet almak için kumbarasında biriktirdiği 130 lirasını bağışladı. Balkaya, "Şimdi herkesin birbirine destek olma zamanı. Biz bize yeteriz güzel ülkem" dedi.* Aydın'ın Ata Mahallesi'nde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Muhammed Ali Timur, biriktirdiği 772 lirayı evlerine gelen polis ekipleri aracılığıyla bağışladı. Çok mutlu olduğunu belirten Timur, "Bu kampanyaya küçük bir katkıda bulunmak için kumbaramı bağışladım" dedi.

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