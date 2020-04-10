CHP'nin o iddiası da yalan çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştığı ve 47 yolcunun bindiği iddia ettiği görüntülerin de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

FAZİLET DURAĞI DEĞİL HARMANTEPE DURAĞI!

Akbil kayıtlarından; Murat Ongun'un, 29 Mart Pazar günü 2020 Pazar günü 47 yolcunun bindiğini yayınladığı görüntülerde yer alan durağın Fazilet Durağı olmadığı, söz konusu durağın Harmantepe durağı olduğu tespit edildi.

HARMANTEPE DURAĞI'NDAN DA 47 YOLCU DEĞİL 13 YOLCU BİNDİ

Harmantepe durağından da 47 yolcunun değil 13 yolcunun otobüse bindiği bildirildi. Akbil kayıtlarına göre Harmantepe durağından saat:06.27.10'da ilk yolcuyu alındığı, söz konusu duraktan 13 yolcunun bindiği tespit edildi.

AKBİL KAYITLARINA GÖRE MURAT ONGUN'UN GÖRÜNTÜLERİ DE HARMANTEPE DURAĞINDAN

Murat Ongun'un Twitter hesabından paylaştığı yolcuların otobüse görüntüler; 29 Mayıs saat:06.28.14 ile saat:06.28.56 aralığında yer alıyor. Akbil kayıtları ile Murat Ongun'un paylaştığı görüntüler durağın Harmantepe olduğu açıkça gözler önüne seriyor.

MURAT ONGUN'UN GÖRÜNTÜLERİ ÇARPITMIŞ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun; 29 Mart 2020 tarihinde saat:17.50'de; 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun bindiğini savundu.