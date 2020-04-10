Coronavirüs tedavisi (immün plazma) ile ilgili Türk profesörden son dakika açıklaması: Hastadan olumlu işaretler aldık...

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, immün plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastasından olumlu işaretler aldıklarını söyledi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Hastamızdan olumlu işaretler aldık. Hem kan parametlerinde hem de akciğer kapasitesi ve bulgularında kısmi iyileşme işaretleri var" açıklamasında bulundu.

"Bir hastayla aldığımız sonuçları genelleştirmek eksik olur, daha çok hastaya uygulayacağız" diyen Kızılay, şöyle devam etti:

"Bu çok umutlu olduğumuz bir tedavi, çünkü immün plazma tedavisi daha önce Kırım-Kongo kanamalı ateşi, Ebola virüsü, SARS ve MERS gibi viral enfeksiyonlarda başarıyla kullanılmış bir tedavi."