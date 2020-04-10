Eczanelerden ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınır? Eczane ücretsiz maske için telefona mesaj ne zaman gelecek?

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya hızla yayılım gösteren corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgınına ilişkin önlem ve tedbirler sıkı şekilde alınmaya devam edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da Bilim Kurulu toplantıları sonrasında kamuoyuna güncel bilgileri sunmayı da sürdürüyor. Bakan Koca tarafından bugün yapılan açıklamaya göre eczanelerden SMS kodu yoluyla ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Bu gelişmenin ardından eczanelerden ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınır merak ederek telefonlara ne zaman mesaj geleceği konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınacak?

- Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek maskeler üç büyük ilaç deposuna nakledilecek.



- Eczaneler ilaç depoları üzerinden maske talebinde bulunacak. Maskeler eczanelere ulaştıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların cep telefonuna kısa mesaj ile bir kod gönderilecek.



- Vatandaşlar kendilerine gelen kısa mesajdaki kodu ile eczanelere başvurarak 10 gün için kişi başı 5 adet ücretsiz maske alabilecek. Eczacılar vatandaşa gelen kodu ilaç takip sistemi veya Reçetem sistemine kaydedecek. Uygulama maskelerin eczanelere ulaşmasıyla başlayacak.

İstanbul Eczacı Odası bildirmişti

Corona virüsü vakalarının en fazla görüldüğü şehir olan İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımı için yeni bir formül bulundu. İstanbul Eczacı Odası, alınan yeni karar gereğince ücretsiz maske dağıtımının eczaneler tarafından yapılacağını açıkladı ve maske dağıtımının nasıl yapılacağı hakkında bilgi verildi.



Süreç şu şekilde işleyecektir:



Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.



Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.



20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecektir.



Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir.



. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.



Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.