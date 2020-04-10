"Uygun ilaç her an çıkabilir"

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs ile ilgili merak edilenleri sabah.com.tr için değerlendiren Doç. Dr. Hasan Naz "ABD'de vaka sayısı çok feci durumda önlemlerde de çok geciktiler. İngiltere de çok kararsız kaldı. Önlem mi alalım herkes geçirsin mi derken şimdi zorluklarla karşı karşıya. Türkiye'de süreç gayet iyi ilerliyor. Hastane ve yatak sayımız yeterli" dedi.Yeni tip coronavirüs ile ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda antiparazitel ilaçlar ile olumlu sonuçlar alındı. Kullanılan ilaçlar ile laboratuvar ortamında yeni tip coronavirüs 48 saatte sıfırlandı. Her an bu hastalıktan kurtulmak için bir ilaç çıkabilir. Gerek aşı ve gerek ilaç için müjdeli haberin çıkması yakındır.İmmün plazma, yakın zamanda coronavirüs enfeksiyonunu geçirmiş hastaların kanından plazmasının ayrılmasıyla elde edilmekte. Bu plazma içerisinde geçirilmiş coronavirüs enfeksiyonuna karşı koruyucu antikorlar bulunmakta ve bu antikorlar verilen hastada virüsle savaşmaya yardımcı olmaktadır. Hastaya 400 ml kadar plazma veriliyor ve olumlu sonuçlar alınıyor. Ülkemizde de çalışmalar hızla devam etmekte ve uygulama umut vadediyor.Gelen ürünleri silmek ve temizlik önemli ama abartmaya da gerek yok. Virüs olmasa bile normal şartlarda dışarıan gelen paketler silinmeli. Cansız yüzeylerde virüsün ortalama yaşam ömrü 24 saattir. Dışarıdan gelen ürünler 1 gün havalandırıldığı taktirde sorun olmayacaktır. Nemli yüzeylerde ise virüsün ortalama 72 saatlere kadar yaşadığı da görülmektedir.

Mevcut hastalara aşı yapılamayabilir. Tabi bulunacak aşının özelliklerine de bağlı bu durum. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ve aşının bulunması noktasında bazı basamaklar hızlandırılacaktır. Her an ilaç ve aşı bulundu haberi gelebilir.



