Evlat nöbetinde 220’nci gün

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, 220'inci günde de sürdürdü. 2017'de kaybolan oğlu Bayram (22) için oturma eylemini sürdüren Şadin Elhamam, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini belirterek, "Oğlum sen de kaç gel, askerimize, polisimize teslim ol" dedi.Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kaybolmuştu. Akar'ın annesi Hacire Akar'ın, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. Akar, eylemden 3 gün sonra oğluna kavuşurken, evlatlarına kavuşmak isteyen diğer ailelerde evlat nöbetine katılmıştı.