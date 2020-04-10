Fahrettin Altun'dan vatandaşlara önemli uyarı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sokağa çıkma yasağının ardından marketlere, fırınlara akın ederek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) davetiye çıkaran vatandaşlara uyarıda bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu 31 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına paniğe kapılmadan uymalarını, öncesinde ise sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz.

Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir."