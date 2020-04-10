FETÖ'nün "kripto" avukatı için 15 yıla kadar hapis istendi

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan avukat İ.Y. hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın, "örgütün kripto mensuplarını siyasi partilere sızdırma ve parti içerisinde etkin hale getirme faaliyetlerinde yer verilen ve bu kapsamda bir partinin ilçe başkanlığı görevine kadar yükselen kişi" olduğu bilgisine yer verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık İ.Y. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

ÖRGÜT ÜYELERİNİ SİYASİ PARTİLERE SIZDIRMA GÖREVİ

Sanığın örgütsel konumuna yer verilen iddianamede İ.Y. hakkında, sanığın, "örgütün kripto mensuplarını siyasi partilere sızdırma ve o parti içerisinde etkin hale getirme faaliyetleri içerisinde yer verilen ve bu kapsamda bir partinin ilçe başkanlığı görevine kadar yükselen kişi" olduğu vurgulandı.

Sanığın örgütün tedbir ve takiye faaliyetlerine göre hareket eden kripto bir örgüt mensubu olduğuna dikkati çekilen iddianamede, İ.Y'den sorumlu mahrem imam A.T'nin de örgütün siyasi partilere sızdırdığı kişilerle ilgilendiği kaydedildi.

İddianamede, sanık İ.Y'den sorumlu mahrem imam A.T'nin 22 Aralık 2015'te gönderdiği ByLock mesajında ise şu ifadeler yer aldı:

"Merhaba hocam, avukat İ.Y'nin durumu kötü. Son olarak sahip olduğu ofisini bir arkadaşı satın aldı. Daha önce yanında 56 kişi çalışıyordu şimdi bir kişi kaldı o da şoförlüğünü yapıyor. Daha önce kazandığı parayla ailesinin masraflarını karşılayabiliyordu. Gazeteye manşet olmasında bizim payımız olduğundan buna bir çözüm bulmamız lazım."

Sanığın ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen iddianamede, İ.Y'nin Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporuna göre, FETÖ irtibatlı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen çok sayıda şahıs ve şirket ile finans ilişkisi içerisinde olduğu, bunların arasında FETÖ İzmir ili avukat yapılanmasında önemli konumda olan kişilerin de bulunduğu belirtildi.

İddianamenin sonuç bölümünde ise sanığın "örgütün ideolojisi ve stratejisi doğrultusunda hareket ettiği, örgütün hücre tipi yapılanmasının devamını sağladığı ve bu yapıyı örgütün üzerinden hassasiyetle durduğu tedbir ve takiye faaliyetlerine özen göstererek gizlilikle sürdürdüğü, örgütün lider ve yöneticilerinin talimatlarına istinaden bağlılık ve kararlılıkla örgütün organik yapısına dahil olup emir komuta zinciri içerisinde yer alarak süreklilik-yoğunluk-çeşitlilik arz eden şekilde eylemleri olduğu" belirtilerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.