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Fırınlar yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı?

Dünya genelinde etkili olan corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken ülkemizde de koronavirüs salgınına ilişkin önlemler kapsamında 10 – 12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağı dahilinde olan 10 – 12 Nisan günlerinde fırınlar yarın açık mı sorusuyla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor. İşte yarın fırınlar açık mı sorusunun cevapları ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 00:04 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 00:14 ABONE OL
Fırınlar yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına ilişkin yurttan ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde de etkili olan koronavirüs pandemisine karşı önlem ve tedbirler alınmaya devam edilirken gelen son dakika haberleriyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu açıklama sonrasında vatandaşlarımız fırınlar yarın açık mı merak ederek sokağa çıkma yasağı kapsamında 10 – 12 Nisan günlerinde fırınlar açık olacak mı sorusunun yanıtını arıyor. İşte fırınlar yarın açık mı sorusunun yanıtı ve diğer tüm son dakika gelişmelerinden ayrıntılar...

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Fırınlar yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı?
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