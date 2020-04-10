Fırınlar yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına ilişkin yurttan ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde de etkili olan koronavirüs pandemisine karşı önlem ve tedbirler alınmaya devam edilirken gelen son dakika haberleriyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu açıklama sonrasında vatandaşlarımız fırınlar yarın açık mı merak ederek sokağa çıkma yasağı kapsamında 10 – 12 Nisan günlerinde fırınlar açık olacak mı sorusunun yanıtını arıyor. İşte fırınlar yarın açık mı sorusunun yanıtı ve diğer tüm son dakika gelişmelerinden ayrıntılar...