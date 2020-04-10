Güneşe aldanmayın tehlike sürüyor

Koronavirüs kabusu tüm dünyayı sarmaya devam ediyor. Havaların ısınmasını fırsat bilenler ise kabusun yarattığı korkuya aldırış etmeyip, 'bana bir şey olmaz' deyip yasakları çiğniyor, kendi de dahil herkesi tehlikeye atıyor. Yurdun dört bir yanında uzmanların 'evde kalın' çağrılarına uymayan çok sayıda vatandaş, yasağa rağmen sokağa çıktı. Güneşli havayı görenler kendini dışarı attı. Çarşı, cadde ve pazarlarda çok sayıda insanın sosyal mesafe kuralını dikkate almadan dolaştığı gözlendi.Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri uzmanlar yasağa uymayanlara, "Lütfen 'evde kalın' ve kontrol altına alınan bu süreci bozmayın. Bu iki hafta çok önemli. Virüsün seyri bu hafta daha da netleşecek" uyarısını yaptı. İşte Bilim Kurulu üyelerinin yasağı delen vatandaşlara uyarıları:Yasaklara uymayanlara daha katı kurallar koymak lazım. 'Evde kalın' dışarı çıkmayın, yoksa vaka sayımız artacak. Önümüzdeki ayları rahat geçirmek istiyorsanız kurallara uymak zorundasınız. 'Bize bir şey olmaz' anlayışından vazgeçin. 'Açık alanda geziyorum. Ne karışıyorsunuz' anlayışından vazgeçin. Evde kalıp, sosyal mesafenizi korumak zorundasınız. Eğer dikkat etmezsek vaka sayımız, yoğun bakımdaki hasta sayımız ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız artacak. Bu iki hafta hatta nisan sonuna kadar olan süre çok önemli. Bu sürede enfeksiyonun nereye doğru seyrettiğini daha iyi görebileceğiz. Çok iyi karantina uygulayan Çin'in durumu gördünüz. Kısa zamanda virüsü kontrol altına aldılar. Ya İtalya ve İspanya oradaki insanların duyarsızlığından ve yasaklara uymamalarından ne hale geldiklerini gördünüz. Sabredeceksiniz. Başka şansımız yok. Bizi ve ülkemizi daha kötü senaryolarla karşı karşıya bırakmayın.Havalar ısınınca koronavirüsün geçeceğiyle ilgili henüz kanıtlanmış bir bulgu yok. Yaz gelince de devam edebilir. Havaların ısınmasıyla birlikte solunum yolları enfeksiyonları azalıyor. Ancak virüsün bütün dünyayı sarmasından dolayı dolaşımı havaların ısınmasından bağımsız devam edebilir. Burada önemli olan 1,1.5 metrelik mesafenin korunması. Çok kalabalık ortamlarda bulunmamak. Belki hepimiz için zor bir süreç. Ama bu süreci sabırla, kurallara uyarak atlatabiliriz. Hava sıcaklığına aldanıp sokağa, sahil kenarlarına çıkılmamalı.Kurallara uyarsak bu kabus mayıs sonu haziran başı biter. Önümüzdeki günlerde her bir bireyin bilinçlenmesi ve koruyucu önlemleri almasına bağlı olarak virüsün yayılma hızı azalabilir. Bu koruyucu önlemlerin uygulanmasına bağlı.Bugünlerde özellikle İstanbul ve Marmara havzasında bulunanlara ve büyükşehirlerde yaşayanlar mümkün olduğunca evden çıkmamalı. Maske taktığı için kendisine virüsün bulaşmayacağını düşünmek, yalancı güven hissine kapılmaktır, insanlar bunu yapmamalılar.Özellikle kalabalık şehirdekiler evde kalsın. Çalışmak zorunda olanlar, el hijyeni ve maske kullansın, burunlarını kapatacak ve hava girişi olmayacak şekilde maskelerini taksın. Dışarı çıkmak zorunda olmayanlar lütfen evlerinde kalsın.