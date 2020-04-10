Güzel havayı gören yasak dinlemeyip dışarı çıktı

Türkiye'nin
dört bir yanında koronavirüs tedbirine aldırış etmeyen birçok vatandaş hem kendilerini hem de başkalarının hayatını riske atıyor. İşte bazı örnekler:
İSTANBUL:
Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Arnavutköy ve Rumelihisarı sahillerinde vatandaşlar maskelerini takarak yürüyüş yaptı. Uyarılara rağmen yürüyüşe devam edenlere cezai işlem uygulandı.
İZMİR:
İzmir'in en kalabalık caddeleri, koronavirüs salgınına rağmen günün belli saatlerinde yine insan yoğunluğuna sahne oluyor. Buca'daki pazarda esnafın maske takmadığı görüldü. Belediye ekiplerinin hiçbir kontrol yapmadığı görüldü.
BATMAN:
Güneşli havanın etkisiyle birlikte bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Uyarılara rağmen yine bazı vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi. Vatandaşlar maske kullanmadan banklarda oturdu.
GAZİANTEP
: Karagöz Caddesi'nde insan yoğunluğu devam ediyor. Valilik, 11.00-18.00 saatleri arasında caddeyi araç trafiğine kapattı.
TRABZON:
En işlek caddelerinden biri olan Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde vatandaşların sosyal mesafeye uymadı, maske takmadan caddelerde gezdi.
BURSA:
Uyarılara rağmen bazı yaşlı vatandaşların sokağa çıktığı gözlendi.
ŞANLIURFA SİVEREK:
Hava sıcaklığının yüksek olduğu ilçede vatandaşlar önlemlere uymayarak cadde ve sokaklarda maskesiz geziyor. Yaklaşık 522 kişiye para cezası kesildi.