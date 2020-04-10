Güzel havayı gören yasak dinlemeyip dışarı çıktı

Türkiye'nindört bir yanında koronavirüs tedbirine aldırış etmeyen birçok vatandaş hem kendilerini hem de başkalarının hayatını riske atıyor. İşte bazı örnekler:Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Arnavutköy ve Rumelihisarı sahillerinde vatandaşlar maskelerini takarak yürüyüş yaptı. Uyarılara rağmen yürüyüşe devam edenlere cezai işlem uygulandı.İzmir'in en kalabalık caddeleri, koronavirüs salgınına rağmen günün belli saatlerinde yine insan yoğunluğuna sahne oluyor. Buca'daki pazarda esnafın maske takmadığı görüldü. Belediye ekiplerinin hiçbir kontrol yapmadığı görüldü.Güneşli havanın etkisiyle birlikte bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Uyarılara rağmen yine bazı vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi. Vatandaşlar maske kullanmadan banklarda oturdu.: Karagöz Caddesi'nde insan yoğunluğu devam ediyor. Valilik, 11.00-18.00 saatleri arasında caddeyi araç trafiğine kapattı.En işlek caddelerinden biri olan Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde vatandaşların sosyal mesafeye uymadı, maske takmadan caddelerde gezdi.Uyarılara rağmen bazı yaşlı vatandaşların sokağa çıktığı gözlendi.Hava sıcaklığının yüksek olduğu ilçede vatandaşlar önlemlere uymayarak cadde ve sokaklarda maskesiz geziyor. Yaklaşık 522 kişiye para cezası kesildi.

TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ