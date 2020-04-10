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önündeki ailelerin evlat nöbeti 221’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 221'inci gününe girdi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.4.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 11:19 ABONE OL
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 221’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 221'inci gününde de devam ediyor. Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için nöbetine devam ediyor. 221 gündür burada olduklarını belirten Küçükdağ, "Oğlumu nasıl kandırıp götürdülerse öyle getirsinler, oğlumu almadan gitmeyeceğim. Oğlum sesimi duyuyorsan gel, ne olursun seni çok özledim. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 221’inci gününde
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