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İletişim Başkanlığından kamu spotu "Senin beyaz önlüklü kahramanların var!"

İletişim Başkanlığı, yeni tip koronavirüs ile mücadelede sağlık personelinin özverili çalışmalarına ilişkin kamu spotu hazırladı. İletişim Başkanı , hazırlanan kamu spotunu sosyal medya hesabından paylaşarak "Koronavirüs tedavisi gören hastalarımızdan şifa bularak taburcu olanların sayısı artıyor. Zorlu süreci el birliği, gönül birliği ile aşacağız. Karamsarlığa ve rehavete kapılmadan koronavirüs ile mücadeleye devam Türkiyem!" mesajı verdi

Giriş Tarihi: 10.4.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 19:34 ABONE OL
İletişim Başkanlığından kamu spotu Senin beyaz önlüklü kahramanların var!

İletişim Başkanlığından kamu spotu "Senin beyaz önlüklü kahramanların var!" | Video

"Güneş batıyor diye düşme umutsuzluğun karanlığına. Duyma umutsuzluğun sesini en sevdiklerin uzağında olsa da" sözleriyle başlayan videoda, şu ifadeler yer alıyor:

"İnsan bir kuş gibidir korku ve ümittir kanatları. Sen kanatlanma umutsuzluk ülkesinin semalarına. Sen küsme ümit kanadı kırıldı diye mavi göklere. Düşme karamsarlığın kuyusuna. Sen yalnız değilsin. Senin beyaz önlüklü kahramanların var. Onlar öyle kahramanlar ki umutsuzluk semasına bir güneş gibi doğarlar. Fedakarlıktır, sevgidir, adanmışlıktır o kahramanların adı. Ümitsizliklerden sonra nice ümitler, karanlıklardan sonra nice güneşler vardır. Sana bir çağrı var ümit ülkesinin kahramanlarından. Unutma ümit ülkesinin insanısın sen. Senin beyaz önlüklü kahramanların var."

Video, sağlık çalışanlarının görüntüleri ve "Beyaz önlüklü kahramanlara şükranla" ifadesiyle son buluyor.

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İletişim Başkanlığından kamu spotu "Senin beyaz önlüklü kahramanların var!"
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