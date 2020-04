Kızılay 4 yaşındaki çocuk için her gün bunu yaptı! Anneden ağlatan mektup...

Nurten Erol ve 4 yaşındaki kızı Asel, yurtdışından Türkiye'ye getirildikten sonra İstanbul'da bir öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı. Asel, kahvaltıda sadece haşlanmış yumurta yiyip süt içebiliyordu. Türk Kızılay çalışanı İsmail Elemen, her gün evinde bir yumurta haşlayarak Asel'e getirdi. Anne Erol, "Getirdiğiniz yumurtayı hiç unutmayacağız" diye mektup bıraktı.

Erol, bu kadar güzel insanların olduğu toprakların bir ferdi olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:

'HER ŞEY TEK TEK DÜŞÜNÜLMÜŞ'

"Dünyayı tehdit eden salgın başladığında Almanya'daydık. Ülkem bize sahip çıkarak Türkiye'ye getirdi. Yurda yerleştirileceğimiz söylenince biraz tedirgin olduk. Ancak gittiğimizde temizlik malzemesinden, yiyeceğe kadar her şey hazırdı. Her şey düşünülmüştü. Bunları görünce böyle bir ülkenin ferdi olduğum için gurur duydum, duygulandım. Her öğün hazırlanmış paketlerle yemekler getiriliyordu. 4 yaşındaki kızım Asel ile kalıyordum. Kızım Asel, kahvaltılarda haşlanmış yumurta ve süt dışında hiçbir şey yiyip içmiyordu.

'EVİNDE HAŞLAYARAK GETİRMİŞ'

Ancak bize sabahları getirdikleri kahvaltılar paket olarak hazır geldiğinde içinde yumurta yoktu. Getiren görevliye çekinerek, 'Kızım sadece haşlanmış yumurta yiyebiliyor, eğer mümkünse Asel'e haşlanmış yumurta getirebilir misiniz?' diye sordum. Ardından her gün Asel'e bir tane haşlanmış yumurta getirildi. Sonradan öğrendim ki Kızılay görevlisi her gün evinde yumurtayı haşlayıp getirmiş. Bu beni çok duygulandırdı, bunun için 'Sizin gibi insanlar hep var olsun, kendi evinizden haşlayıp getirdiğiniz yumurtayı hiç unutmayacağız' diye mektup bıraktım."

'O DA KIZIM OLDU ARTIK'

Hürriyet'te yer alan habere göre; duygu anlarını anlatan Türk Kızılay görevlisi İsmail Elemen (50) ise şunları söyledi: "Eve gittiğimde eşimle de paylaştım. Bunun üzerine her gün evimde bir yumurta haşlayıp getirdim. Karantina süreci bitince Nurten Hanım üzerinde Kızılay Genel Müdürlüğü yazılan kapalı bir zarfı bize vererek iletmemizi istedi. İlk etapta 'Acaba bir yanlışımız mı oldu?' diye tereddüt ettik. Birkaç gün sonra Genel Müdürlük'ten teşekkür olduğunu söylediler. 4 oğlum var, Asel'de benim kızım oldu artık."

İŞTE KIZILAY'A GİDEN MEKTUP

Anne Nurten Erol'un karantina süreci bittikten sonra yazdığı mektup:

"İsmail Bey mecbur olmamasına rağmen her sabah kendi evinde haşlayarak kızıma yumurta getirdi. Bu ne güzel bir incelik, ne kadar teşekkür etsem az. Ayrıca eşimin rahatsızlığından dolayı diyet yemeği de her öğün düzenli olarak geldi. Kızılay çalışanları bizim kahramanımız oldu. Takmış oldukları maskelerden yüzlerini tam göremesek de gülen gözlerini gördük. Hoşgörülü ve yardımsever seslerini hep işittik. Sizin gibi insanlar hep var olsun. Bizim için kendi evinizde haşlayıp getirdiğiniz yumurtayı hiç unutmayacağız."