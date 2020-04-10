Koronavirüs diplomasisi

PENDAROVSKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde yeni tip koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri anlık takip ederken, aynı zamanda yoğun bir diplomasi trafiği de yürütüyor. Erdoğan, koronavirüs meselesinin ele alındığı iki uluslararası zirveye video konferansla katılırken, 10 liderle telefonla görüşerek koronavirüs ile mücadelede uluslar arası işbirliği imkânlarını ele aldı.Salgının dünyayı tam olarak etkisi altına almadan önce planlanan dörtlü Suriye zirvesi 17 Mart tarihinde, Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle yapıldı.Başkan Erdoğan, 26 Mart'ta ksalgınla mücadele ve ekonomiye etkileri üzerine düzenlenen G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne yine video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, bu iki uluslararası zirvenin yanı sıra koronavirüsle mücadele için birçok devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonla görüşerek salgınla mücadelede işbirliği imkânlarını ele aldı.Erdoğan, ayrıca, İtalya, İspanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Kosova'ya gönderilen sağlık malzemeleriyle birlikte bu ülkelerin liderlerine birer de mektup gönderdi, Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğu mesajını verdi.Öte yandan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) devlet başkanları, koronavirüs gündemiyle bugün olağanüstü toplanacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek zirveye Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym- Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katılacak.Başkan Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Türk Yahudi Toplumu Başkanı Erol Kohen'i önceki gün telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede işbirliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi. ANKARA