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O teröristin üzerinden çıkanlar belli oldu

Muş'un Varto ilçesinde jandarma ile silahlı çatışmaya girerek yaralı olarak yakalanan Turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle aranan kod adlı isimli teröristin üzerinden çıkanlar belli oldu.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.4.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 17:25 ABONE OL
O teröristin üzerinden çıkanlar belli oldu
Varto ilçesi Karlıova yolu üzerinde Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu (YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak yakalanmıştı.

BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahsın da sağ olarak yakalandığı araç içerisinde yapılan aramalarda; 1 kalaşnikof tüfek, 1 kalaşnikof şarjörü, 3 kalaşnikof tüfeği boş kovanı, 35 tabanca mermisi, bin 800 TL ve temel yaşam malzemesi ele geçirildi.
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O teröristin üzerinden çıkanlar belli oldu
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