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Ölürse benim çocuğum sana ne oluyor?

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Gündem
Giriş Tarihi: 10.4.2020 ABONE OL
Ölürse benim çocuğum sana ne oluyor?
Kahramanmaraş'ta, sokağa çıkması yasak olduğu halde 10 yaşındaki oğluyla Trabzon Bulvarı üzerinde yürüyüş yapan çifti polis durdurdu. Polis ekibi, çifte sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu belirterek ceza yazacağını söyledi. Çifte Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası kesildi. Baba M.A., yasağı ihlal ettiği için ceza kesen polise tepki göstererek, "Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?" dedi. Bu sözler polisleri şaşkına çevirdi.
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Ölürse benim çocuğum sana ne oluyor?
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