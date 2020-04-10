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Pandemi hastanelerinde çalışmalar hızla devam ediyor

Furkan KARA Gündem
Giriş Tarihi: 10.4.2020 ABONE OL
Pandemi hastanelerinde çalışmalar hızla devam ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanlarına yapılacak olan 1000 yataklı iki salgın hastanelerinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Atatürk Havalimanı'nın yanında bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaatı da üçüncü gününde de devam ediyor. Her iki alanda da sabahın erken saatlerinde inşaat alanına gelen iş makineleri ve kamyonlar çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.
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Pandemi hastanelerinde çalışmalar hızla devam ediyor
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