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Sağlık malzemelerini ’ye götüren askeri uçak, Londra’ya iniş yaptı

tarafından Kovid-19'la mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini ’ye götüren askeri uçak, Londra’ya iniş yaptı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 10.4.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 16:12 ABONE OL
Sağlık malzemelerini İngiltere’ye götüren askeri uçak, Londra’ya iniş yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini İngiltere'ye götüren askeri uçak, Londra'ya ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, uçağın Londra'ya iniş yaptığını Twitter hesabından duyurdu.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi kargo uçağının fotoğrafına da paylaşımda yer verildi.

İngiltere'ye ulaştırılan yardım malzemelerinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözleri yer alıyor.

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Sağlık malzemelerini İngiltere’ye götüren askeri uçak, Londra’ya iniş yaptı
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