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Sağlık merkezi önünde koronavirüs testi için örnek alındı

'de bir aile sağlık merkezi çalışanında koronavirüs çıkması üzerine merkez önünde çalışanlardan test için örneği alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.4.2020 15:03 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 15:05 ABONE OL
Sağlık merkezi önünde koronavirüs testi için örnek alındı

Sultangazi'de bir aile sağlık merkezi çalışanında koronavirüs çıkması üzerine merkez önünde çalışanlardan test için örneği alındı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Piri Reis Aile Sağlık Merkezi'nde bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nden 2 sağlık çalışanı, Aile Sağlık Merkezi'ne gelerek, diğer sağlık çalışanlarına koronavirüs testi için örnek aldı.

Aile Sağlık Merkezi'nin önünde yapılan uygulamayı vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.

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Sağlık merkezi önünde koronavirüs testi için örnek alındı
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