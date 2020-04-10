Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 büyükşehir hangileri? İşte Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 30 büyükşehirlerin listesi…

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya oldukça hızlı bir şekilde yayılan corona virüse ilişkin ülkemizde de oldukça sıkı tedbirler alınmaya devam ederken İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan genelgede10 – 12 Nisan tarihleri arasında 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Bu açıklama sonrasında vatandaşlarımız Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 büyükşehir hangileri? Sorusunun yanıtına ilişkin araştırmalarda bulunuyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 büyükşehirin listesini içeriğimizde bulabileceksiniz. İşte detaylar…



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN 30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?



İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede 10-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller ve diğer detaylar şöyle;

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda ilgi Genelge ile alınan son tedbirlerden olan, büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili için şehir giriş-çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanması kararlaştırılmıştı.

Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir;

Bu kapsamda;