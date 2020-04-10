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2020 yılı kimleri kapsıyor, yaş aralığı ve cezası ne? ne kadar, kaç TL?

Corona virüsü tedbirleri ile beraber gündeme gelen alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine yeni genelge gönderilerek duyuruldu. Bu genelge ile beraber corona virüsü salgınının en yüksek risk gruplarından olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri çerçevesinde alınan bu kararın ardından konuyla ilgili tüm gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip edilirken aynı zamanda "Sokağa çıkma yasağı kaç yaşını kapsıyor, yaş aralığı ve cezası ne?" gibi birçok soru araştırma konusu haline geldi. Peki, ne kadar, kaç TL? Yaş aralığı ve konuya dair tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 10:12 ABONE OL
2020 yılı Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor, yaş aralığı ve cezası ne? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

Gelen son açıklamanın ardından aynı 65 yaş üstü vatandaşlara olduğu gibi 20 yaş altı vatandaşların da sokağa çıkmasına kısıtlama getirildiği duyurulmuştu. Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan bu önlemin ardından vatandaşlar cezası ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Bilindiği üzere sokağa çıkma yasağını ihlali kabahatler kanunu kapsamında değerlendirilmektedir ve para cezası uygulanmaktadır. Binlerce insanın corona virüsü salgını ile gündeminde yer alan bu konuya dair tüm detayları sizler için derledik. Peki, ne kadar, yasak kimleri kapsıyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? İşte konuya dair tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR, NE KADAR?

Corona virüsü için alınan tedbirler çerçevesinde 20 yaş altı gençlere de sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal hareketliliği en aza indirmek için 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması sınırlandırılırken, çalıştıkları kurumlarda da idari izinli sayılacaklar. Aynı şekilde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın da bu süreç içerisinde sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Peki, bu uygulamaya uymayan kişilerin cezası nedir?

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2020 yılı Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor, yaş aralığı ve cezası ne? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
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