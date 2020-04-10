Sokağa çıkma yasağı nedir, nasıl olur? 2020 Sokağa çıkma yasağı ne anlama geliyor, yasak kimleri kapsıyor?

Corona virüs önlem ve tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak gelmesinin ardından milyonlarca vatandaş konu ile ilgili internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Hangi yerler açık olacak, otobüs, metrobüs gibi toplu taşımalar olacak mı gibi günlük hayatın içerisinde kullanılan her şey ile ilgili yeni bir düzenleme getirilip getirilmediği araştırılıyor. Buna göre; sokağa çıkma yasağı nedir, nasıl olur? Sokağa çıkma yasağı ne anlama geliyor, kimleri kapsıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR, NASIL OLUR?

Belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen emir olarak bilinen sokağa çıkma yasağı 48 saat süreliğine 31 il için ilan edildi. Yasak getirilmesinin ardından konu ile ilgili merak edilenler internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Buna göre; sokağa çıkma yasağı nasıl olur, kimleri kapsar, ne anlama geliyor?

İşte yanıtı!