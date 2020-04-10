Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sokağa çıkma yasağı nedir, nasıl olur? 2020 Sokağa çıkma yasağı ne anlama geliyor, yasak kimleri kapsıyor?

nedir, nasıl olur? 2020 , yasak kimleri kapsıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından gelen son dakika bilgisine göre; 30 büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere toplamda 31 ilde ilan edildi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak olan yasak 48 saat sürecek. Yasağın ilan edilmesinin ardından milyonlarca vatandaş , nasıl olur gibi soruların yanıtlarını arıyor. 11-12 Nisan 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde 48 saat olmak üzere olan yasak ile ilgili pek çok merak edilen sorunun yanıtı araştırılırken yasak ile ilgili araştırmalar da sürüyor. Buna göre; , yasak kimleri kapsıyor?

Giriş Tarihi: 11.4.2020 00:58 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 00:58 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı nedir, nasıl olur? 2020 Sokağa çıkma yasağı ne anlama geliyor, yasak kimleri kapsıyor?

Corona virüs önlem ve tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde ilan edildi. Yasak gelmesinin ardından milyonlarca vatandaş konu ile ilgili internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Hangi yerler açık olacak, otobüs, metrobüs gibi toplu taşımalar olacak mı gibi günlük hayatın içerisinde kullanılan her şey ile ilgili yeni bir düzenleme getirilip getirilmediği araştırılıyor. Buna göre; , nasıl olur? , kimleri kapsıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR, NASIL OLUR?

Belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen emir olarak bilinen sokağa çıkma yasağı 48 saat süreliğine 31 il için ilan edildi. Yasak getirilmesinin ardından konu ile ilgili merak edilenler internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Buna göre; , kimleri kapsar, ne anlama geliyor?

İşte yanıtı!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokağa çıkma yasağı nedir, nasıl olur? 2020 Sokağa çıkma yasağı ne anlama geliyor, yasak kimleri kapsıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA