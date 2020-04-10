Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den çarpıcı coronavirüs sözleri! 'Hazır olun' dedi ve duyurdu...

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü YouTube hesabından koronavirüs ile ilgili süreci değerlendirdi. Özlü, canlı yayında çok çarpıcı ifadeler kullandı. Özlü, sürecin uzayabileceğini belirtti, "Evde kalmaya hazır olun" dedi. Özlü, evde mutlu olmanın yollarının aranmasını tavsiye etti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü salgın ne zaman bitecek sorusunu cevapladı! "Uzun süre evde kalmaya hazır olun" | Video

ÖZLÜ'DEN ÇARPICI KORONAVİRÜS SÖZLERİ

Canlı yayında sorulara yanıt veren Tevfik Özlü, "Bu süreç ne kadar daha devam edecek?" şeklindeki soruya çok çarpıcı bir yanıt verdi. Özlü'nün konuya ilişkin yaptığı değerlendirme şöyle:

"Bu tür zaman vermek hoş olmuyor insanların bu konuyla ilgili sabrını tüketmemek açısından. Biz şu anda en yoğun olduğumuz noktaya odaklanmak zorundayız. İki üç haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de 2 ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın"

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