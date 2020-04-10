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Son dakika: Erdoğan'dan Johnson'a mektup

Son dakika haberine göre Başkan , corona virüse yakalanan ve bir süre yoğun bakımda kalan Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 18:31 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 18:40 ABONE OL
Son dakika: Erdoğan'dan Johnson'a mektup

Başkan Erdoğan virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçtiğimiz günlerde corona virüs teşhisi konulan, ve yüksek ateş, öksürük şikayetleriyle hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alınmıştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından yoğun bakımdan çıkmıştı.

Son dakika: Corona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Başbakan, bu akşam yoğun bakımdan odaya alındı. Burada iyileşmesinin ilk evresi boyunca yakından takip edilecek." ifadelerine yer verilmiş açıklamada, Johnson'ın "moralinin gayet iyi olduğu" kaydedilmişti.

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Son dakika: Erdoğan'dan Johnson'a mektup
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