Son dakika: Erdoğan'dan Johnson'a mektup

Başkan Erdoğan virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçtiğimiz günlerde corona virüs teşhisi konulan, ve yüksek ateş, öksürük şikayetleriyle hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alınmıştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından yoğun bakımdan çıkmıştı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Başbakan, bu akşam yoğun bakımdan odaya alındı. Burada iyileşmesinin ilk evresi boyunca yakından takip edilecek." ifadelerine yer verilmiş açıklamada, Johnson'ın "moralinin gayet iyi olduğu" kaydedilmişti.