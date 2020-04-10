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haberi: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. ; sigara içenleri net bir şekilde uyardı! "2.4 kat daha fazla..."

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor 'dan açıklaması! vaka ve ölü sayısının artmasından sonra alınan tedbirleri değerlendiren Prof. Dr. Kara; sigara içen vatandaşlar hakkında dikkat çekici uyarılarda bulundu. Virüsün çıkış noktası olan Wuhan'da yapılan araştırmada sigara içen kişilerde içmeyenlere göre virüsün görülme olasılığının 2.4 kat fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Kara, tüm Türkiye'yi uyardı! Ülkemizde son açıklanan corona virüs durumuna göre 42.282 vaka var, 908 kişi de virüs yüzünden hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 10.4.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 13:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara; sigara içenleri net bir şekilde uyardı! 2.4 kat daha fazla...

Corona virüsün ülkemizde görüldüğü 11 Mart'tan bu yana kamuoyununun sorularını yanıtlayan, televizyon programlarında insanları uyaran Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor bu kez de sigara içenler hakkında açıklamasında bulundu. Daha önce sigara içenlerin içmeyenlere göre %14 daha fazla risk altında olduğunu ifade eden bilim insanlarının bu görüşüne bir destek de Prof. Kara'dan geldi. Akciğerlerdeki solunumun durması sonucu vefatların olduğu göz önünde bulundurulursa sigarayı hemen bırakmalısınız! İşte son dakika haberinin detayları...

PROF. DR. ATEŞ KARA'DAN SİGARA UYARISI!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. , "Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı. Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi. Wuhan'da yapılan araştırma, Covid-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu" açıklamasında bulundu.

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Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara; sigara içenleri net bir şekilde uyardı! "2.4 kat daha fazla..."
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