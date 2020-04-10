Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara; sigara içenleri net bir şekilde uyardı! "2.4 kat daha fazla..."

Corona virüsün ülkemizde görüldüğü 11 Mart'tan bu yana kamuoyununun sorularını yanıtlayan, televizyon programlarında insanları uyaran Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor bu kez de sigara içenler hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Daha önce sigara içenlerin içmeyenlere göre %14 daha fazla risk altında olduğunu ifade eden bilim insanlarının bu görüşüne bir destek de Prof. Kara'dan geldi. Akciğerlerdeki solunumun durması sonucu vefatların olduğu göz önünde bulundurulursa sigarayı hemen bırakmalısınız! İşte son dakika haberinin detayları...

PROF. DR. ATEŞ KARA'DAN SİGARA UYARISI!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı. Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi. Wuhan'da yapılan araştırma, Covid-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu" açıklamasında bulundu.