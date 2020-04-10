Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik coronavirüs görüşmesi!

Koronavirüs ile mücadele sürerken, Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesine yardımı sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca ülke liderleri ile videokonferans ve telefon yolu ile kritik görüşmeler yapıyor. Erdoğan bugün de Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmede zirvede koronavirüs ile mücadelenin ele alındığı bildirildi. Ayrıca iki ülkenin işbirliği ve ikili ilişkilerine de vurgu yapıldı. Koronavirüse karşı birlikte mücadele kararı alındı.

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