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haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmesi!

haberine göre; Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 15:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik coronavirüs görüşmesi!

Koronavirüs ile mücadele sürerken, Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesine yardımı sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca ülke liderleri ile videokonferans ve telefon yolu ile kritik görüşmeler yapıyor. Erdoğan bugün de Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmede zirvede koronavirüs ile mücadelenin ele alındığı bildirildi. Ayrıca iki ülkenin işbirliği ve ikili ilişkilerine de vurgu yapıldı. Koronavirüse karşı birlikte mücadele kararı alındı.

Erdoğan, 2006’dan beri hazırlıklıymış Başkan Erdoğan Türk Konseyi zirvesinde konuştu: Bu savaşı kazanacağız, salgın sonrasına hazırlanmalıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sancaktepe’de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapımı devam ediyor

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik coronavirüs görüşmesi!
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