Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Irak'a hava heraktı düzenlendi. Harekatta terör örgütü mensubu 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Giriş Tarihi: 10.4.2020 09:07Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 09:23ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. MSB açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.