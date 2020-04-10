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Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Irak'a hava heraktı düzenlendi. Harekatta terör örgütü mensubu 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 10.4.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 09:23 ABONE OL
Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. MSB açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

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Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!
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