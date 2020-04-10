Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüsü ile ilgili açıklama yapacak

Türkiye coronavirüsü ile mücadeleye devam ediyor. Coronavirüsle mücadelede alınacak tedbirler için Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın öncülüğünde Bilim Kurulu bugün bir video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile yapılan toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

BUGÜNE KADAR 2 BİN 423 HASTAMIZ TABURCU OLDU

"Sizden öncelikle istirham ediyorum. Bütün ülkemin dikkati şahıs şahıs sözlerimde olsun istiyorum. Sağlık personellerimiz sizler için görev başındadır. Yoğun bakım kapasitesinde Avrupa'nın en avantajlı ülkesiyiz. Sağlık sistemimize güvenin. Bütün sağlık çalışanlarımız fedakarlık isteyen nöbetlerde bulunuyor. Bugüne kadar 2 bin 423 hastamız taburcu oldu. Hekimlerimize sağlık çalışanlarımıza güvenin. Siz tedbir almazsanız tüm güvenleri boşa çıkartacak bir hastalıktır bu. Bu virüs her insana bulaşıyor. Hareketli günlere ara verin. Bu mücadelede gevşeklik gösterirsek başarı çok zaman alır. Daha fazla insanımızı kaybedebiliriz. Sayıların nerelere varabileceği tüm dünya gözleri önünde. Kuralları hepimiz birlikte tavizsiz uygularsak hastalığı önlemiş oluruz.

Ayrıntılar geliyor...