Son dakika: Turuncu listedeki PKK yöneticisi Mahmut Okay yaralı olarak ele geçirildi!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında turuncu kategoride yer alan sözde PKK yöneticisinin bilgisi verildi.

Açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Varto İlçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu(YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan* Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirildi." denildi.

İşte ayrıntılar;

ERZURUM SORUMLUSUYDU!

Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, turuncu kategorideki Mahmut Okay yaralı ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denildi: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Varto İlçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu(YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan* Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir.