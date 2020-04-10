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‘Vaka artış hızı düşme eğiliminde’

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 10.4.2020 ABONE OL
‘Vaka artış hızı düşme eğiliminde’
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle 96 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 908'e yükseldiğini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, dün 28 bin 578 test yapılırken, 4 bin 56 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 42 bin 282 olurken, dün iyileşen 296 kişi ile birlikte iyileşenlerin sayısı toplam 2 bin 142 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaşımda, "Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Evde kalalım" ifadelerini kullandı.
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‘Vaka artış hızı düşme eğiliminde’
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