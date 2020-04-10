Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle 96 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 908'e yükseldiğini açıkladı.Yapılan açıklamaya göre, dün 28 bin 578 test yapılırken, 4 bin 56 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 42 bin 282 olurken, dün iyileşen 296 kişi ile birlikte iyileşenlerin sayısı toplam 2 bin 142 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaşımda, "Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Evde kalalım" ifadelerini kullandı.