Vali, çirkin paylaşıma maruz kalan aileyi aradı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı N.N.'nin sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" içerikli paylaşımla mağdur olan aileyi telefonla arayarak üzüntülerini dile getirdi. Yerlikaya, aile ile görüntülü yaptığı telefon görüşmesinde söz konusu şahsın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından görevden alındığı ve hakkında tahkikat yürütüldüğü bilgisini verdi. Vali Yerlikaya "Biz sizin yanınızdayız. Gereğini yaptık" derken aile de Yerlikaya'ya teşekkür etti.