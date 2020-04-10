Yarın fırınlar açık mı? 10 - 12 Nisan sokağa çıkma yasağında fırınlar kapatılacak mı? Fırıncılar Federasyonu'ndan önemli açıklama...

Dünya genelinde etkili olan corona virüsü pandemisine ilişkin son dakik gelişmeleri yaşanmaya devam ederken ülkemizde de koronavirüs salgınına ilişkin önlemler kapsamında 10 – 12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağı dahilinde olan 10 – 12 Nisan günlerinde fırınların açık mı merak ederek, "Yarın fırınlar açık mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle sokağa çıkma yasağı süresince hangi işyeri, kurum ve kuruluşların açık olacağı açıklandı. İşte son dakika gelişmesine ilişkin detaylar…

YARIN FIRINLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle fırınlar açık olacak mı merak ediliyor. İşte Bakanlık tarafından yayımlanarak valiliklere gönderilen genelgede yer alan ve yasak kapsamında bulunan 10 -12 Nisan günlerinde açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin detayları şu şekilde;

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda ilgi Genelge ile alınan son tedbirlerden olan, büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili için şehir giriş-çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanması kararlaştırılmıştı.

Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir;