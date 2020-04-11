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Son dakika: Adres değişikliği bildirimi artık 'ten yapılacak

Son dakika bilgisine göre Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulamalarına yenileri eklenmeye başladı. Adres değişikliği yapacak kişilerin nüfus müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlandı.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 14:07 ABONE OL
Son dakika: Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet'ten yapılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için her alanda çalışmalar devam ediyor. Adres değişikliği bildirimi yapmak isteyenlerin bundan sonra nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet üzerinden adres değişikliği bildiriminin yapılmasına olanak sağlayan altyapıyı hizmete sundu.

SMS YÖNTEMİ KULLANILABİLİYOR

Hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.

İşte işlemlerin gerçekleştirileceği link: https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi

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Son dakika: Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet'ten yapılacak
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