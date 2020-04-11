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üyesi Çelik'ten 'koronavirüs' açıklaması: Testim negatif çıktı

Kurulu üyesi ve Prof. Dr. İlhami Çelik, sosyal medyada, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı. Çelik, "Yaptırdığım koronavirüs testi negatif çıktı" dedi.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 22:29 ABONE OL
Bilim Kurulu üyesi Çelik'ten 'koronavirüs' açıklaması: Testim negatif çıktı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs testinin pozitif çıktığıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı. Yapılan paylaşımların asılsız olduğunu belirten Bilim Kurulu üyesi Çelik, "Bu iddialar kesinlikle doğru değil.



YAPTIRDIĞIM TEST NEGATİF ÇIKTI

Ben görevimin başındayım. Yaptırdığım test negatif çıktı. Özel kalemimde görevli E.K.'da şüpheli konum olunca tedavisinden sonra evinde 14 gün karantina uygulandı. Bu virüs herkes de çıkabilir. Dışarıdan bu virüsü alan şüpheli personeller olabiliyor ama şu an bu doğru bir paylaşım değil. Zaten hastanemiz pandemi hastanesi. Böyle bir durum olsa bunu hiç kimse gizlemez. Şu an biz koronavirüs hastalarının sağlıklarına kavuşmaları, personelimizin ve vatandaşların bu virüsten korunması amacıyla mücadele veriyoruz" dedi.

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Bilim Kurulu üyesi Çelik'ten 'koronavirüs' açıklaması: Testim negatif çıktı
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