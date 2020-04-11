Bu savaşı kazanacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi'nin oluşturduğu Türk Konseyi'nin, video konferans zirvesinde konuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle "Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" temalı zirve, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Zirvede salgınla ilgili somut adımlar için çağrıda bulunan Erdoğan, temassız dış ticaret için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu. "Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta sosyo-ekonomik krizle de karşı karşıyayız" diyen Erdoğan, "Salgın sonrasına hazırlanmalıyız" mesajı verdi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:Tüm insanlık olarak şu an görünmez bir düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk konseyinin bu olağanüstü zirvesi, koronavirüsle mücadelemizde aramızdaki dayanışmayı perçinleyecektir. Türk dünyası olarak Allah'ın izniyle bu süreçten de güçlenerek çıkacağımıza tüm kalbimle inanıyorum.Aynı şekilde sağlık malzemelerinin üretimi ve tedariki konusunda şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Sizlerden gelen talepleri öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Konsey üyeleri arasında da gerekli dayanışma ve yardımlaşmanın tesis edildiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.Serbest, açık ve kurallara dayalı anlayış çerçevesinde, uluslararası ticaret ve kargo ticaretinin sürdürülmesi tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayatidir. Alacağımız ulusal tedbirlerin, dünya sağlık örgütünün tavsiyeleri ve dünya ticaret işbirliği kuralları temelinde ticari işbirliğimizi adeta kollar mahiyette olması dayanışmamızın gereğidir. Gelişmeler pazar geçişli orta koridorun güçlendirilmesinin önemini ortaya koymuştur. Bu ulaştırma temassız dış ticaret ve çok modlu taşımacılık sistemlerinin geliştirilmesini teminen somut adımlar atmak için işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor.Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu taşımacılığını Orta Asya'ya uzatabiliriz. Bakü, Tiflis, Kars hattı üzerinden mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yükün taşınması için çalışmalar yapıyoruz. Kapanan karayolu geçişleri nedeniyle Azerbaycan ve Kazakistan Türk taşımacıları açısından önemli bir güzergâh haline gelmiştir.Bu bağlamda konsey üyelerimizden geçiş belgesi kotası, sürücü vizeleri konularında kolaylık sağlamalarını bekliyorum. Ro-Ro'daki ücretlerde indirme gidilmesi, ihtiyaç duyulan ilave belgelerin temini, geçiş ücretlerinin mütekabiliyet çerçevesinde kaldırılması özellikle önem arz ediyor. Salgının önlenmesi amacıyla yolcu taşımacılığına kısıtlamalar getirdik. Ancak karşı tarafa izin verdiği sürece hiçbir kargo seferimizi aksatmadık. Bu çerçevede, tüm dostlarımızın gerekli esnekliği göstermesini bekliyoruz.Salgın başladığından bu yana 64 ülkeden 25 binden fazla vatandaşımızın ülkemize geri dönüşlerini temin ettik. Sizlere de Türkiye'de bulunan vatandaşlarınızın tahliyeleri için uçak seferleri noktasında gerekli kolaylıkları gösterdik. Vize ve ikamet ihlali yapan yabancılara tedbirler süresince cezai işlem uygulamama kararı aldık. Türk vatandaşlarının olabilecek tahliyeleri kapsamında sizlerin de benzer esneklikleri sağlayacağınıza inanıyorum. Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeği ile karşı karşıya kalacağız. Salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız.TOPLANTININ ardından yayımlanan zirve deklarasyonunda Covid 19 pandemisinin küresel tehdit oluşturduğu vurgulanarak, ikili ve çok taraflı işbirliğinin gerekliliği, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve diğer ilgili uluslararası örgütlerin pandemiyle mücadele için talep ve tavsiyelerinin yerine getirilmesine olan taahhütlerinin kaydedildiği belirtildi. Ayrıca Türk Konseyi çerçevesinde çalışmaların genişletilmesi, üye ülkelerin virüsle mücadelede işbirliğinin artırılması ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle üye ülkelerde kalan vatandaşlara vize kolaylığı dâhil destek sağlanması gerektiği vurgulandı.ZİRVEYE Aliyev'in yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı. Video konferansta Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus de yer aldı.

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